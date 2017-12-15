"Нелюбовь" Звягинцева вошла в шорт-лист премии "Оскар"

Вместе с лентой Андрея Звягинцева в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" представлено ещё восемь фильмов.

Фильм "Нелюбовь" российского режиссёра Андрея Звягинцева вошёл в шорт-лист американской кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Список девяти картин, которые поборются за главную кинонаграду, опубликован на официальном сайте академии.

Вместе с Россией в номинации также представлены картины от Чили, Германии, Венгрии, Израиля, Ливана, Сенегала, ЮАР и Швеции. Отмечается, что шведская лента "Квадрат" Рубена Эстлунда может составить главную конкуренцию "Нелюбви", фильм высоко отметило жюри 70-го кинофестиваля в Каннах, наградив его главным призом — золотой пальмовой ветвью. Картина Звягинцева в Каннах получила специальный приз жюри, который неофициально приравнивают к "серебру" каннского фестиваля.

Напомним, новый фильм Андрея Звягинцева уже получил номинацию на премию "Золотой глобус", которую СМИ условно называют "репетицией" перед вручением статуэтки "Оскара". В 2015 году Звягинцев представлял на "Оскаре" свою предыдущую работу — картину "Левифан", однако несмотря на успех на "Золотом голубе", российский фильм уступил "Иде" польского режиссёра Павла Павликовского.

Юбилейная 90-я церемония вручения наград Американской киноакадемии состоится четвёртого марта 2018 года традиционно в кинотеатре "Долби" в Лос-Анджелесе. Претендентов на статуэтку в основных номинациях объявят 23 января.