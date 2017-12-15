Белый дом назвал главную тему переговоров Путина и Трампа

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Белый дом назвал главную тему переговоров Путина и Трампа

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить "опасную ситуацию в Северной Корее". Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс.

— Президенты обсудили совместную работу по разрешению очень опасной ситуации в Северной Корее, — заявила Сандерс, не приводя подробностей.

Как ранее сообщал Лайф, по инициативе властей США состоялись телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Главы государств затронули вопросы развития двусторонних отношений, однако главной темой разговора стала ситуация на Корейском полуострове.

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