Белый дом назвал главную тему переговоров Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить "опасную ситуацию в Северной Корее". Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс.
— Президенты обсудили совместную работу по разрешению очень опасной ситуации в Северной Корее, — заявила Сандерс, не приводя подробностей.
Как ранее сообщал Лайф, по инициативе властей США состоялись телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Главы государств затронули вопросы развития двусторонних отношений, однако главной темой разговора стала ситуация на Корейском полуострове.
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