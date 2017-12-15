Японские учёные создали стекло, способное к самовосстановлению

Специалисты Токийского университета создали стекло, которое, после того как его разбили, способно вновь становиться прочным. Об этом сообщает телеканал NHK.
В качестве основы учёные использовали синтетические полимеры (полимочевины). Созданное из них твёрдое стекло вначале разрезали на две части, а затем соединяли. Для этого половинкам при обычной температуре в помещении хватало всего пары минут. Чтобы структура полностью обрела прочность и могла выдерживать нагрузки, нужно ждать от одного до шести часов.
По мнению учёных, самовосстановление стекла происходит благодаря эффекту водородных связей, при котором разделённые молекулы полимера стремятся к возвращению в своё первоначальное состояние.
Причём, как отметил профессор Юсукэ Янагисава из Токийского университета, стёкла, обладающими такими свойствами, более безвредные для экологии.
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