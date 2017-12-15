Японские учёные создали стекло, способное к самовосстановлению

Сделанное из синтетического полимера, оно принимает прежнюю структуру за период от одного до шести часов.

Специалисты Токийского университета создали стекло, которое, после того как его разбили, способно вновь становиться прочным. Об этом сообщает телеканал NHK.

В качестве основы учёные использовали синтетические полимеры (полимочевины). Созданное из них твёрдое стекло вначале разрезали на две части, а затем соединяли. Для этого половинкам при обычной температуре в помещении хватало всего пары минут. Чтобы структура полностью обрела прочность и могла выдерживать нагрузки, нужно ждать от одного до шести часов.

По мнению учёных, самовосстановление стекла происходит благодаря эффекту водородных связей, при котором разделённые молекулы полимера стремятся к возвращению в своё первоначальное состояние.

Причём, как отметил профессор Юсукэ Янагисава из Токийского университета, стёкла, обладающими такими свойствами, более безвредные для экологии.