Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах к однокласснице своей дочери

Читайте также

Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах к однокласснице своей дочери

13

Актёр Дастин Хоффман. Фото: © REUETRS

Американского актера Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней однокласснице собственной дочери. Об этом сообщает издание Variety.

По данным издания, в 1980 году 16-летняя Кори Томас вместе с дочерью артиста Кариной осталась в гостиничном номере Хоффмана. Однако после того, как Карина покинула номер, её подруга осталась наедине с на тот момент 43-летним актером.

По сообщениям пострадавшей, актер вышел из душа и продемонстрировал школьнице свое обнаженное тело. После он попросил 16-летнюю девушку сделать ему массаж ступней, отпуская при этом непристойные замечания. Тогда Кори посчитала случившееся большим унижением по отношении к себе и постеснялась рассказать об этом своей семье.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!