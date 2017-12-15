Вице-премьер Крыма рассказал, кто ведёт "информационную войну" против региона

По мнению Дмитрия Полонского, этим занимаются активные пользователи соцсетей, причём некоторые "находятся на зарплате" у Запада.

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что западные страны применяют новые механизмы в "информационной войне". Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам чиновника, давление на регион перешло от внешнего через подконтрольные западные СМИ к "расшатыванию ситуации изнутри".

— Для этого используются блогеры или всевозможные общественники, которые ведут активную жизнь в социальных сетях. Кого-то используют втёмную, а кто-то, и это уже очевидно, находится на зарплате у этих товарищей, — сказал Полонский.

Вице-премьер подчеркнул, что "применяемые механизмы — новые условия для каких-то ответных мер и противостоять этому нет никаких проблем". Также Полонский отметил и "крайне чувствительных ко лжи" жителей Крыма, которые не воспринимают информационные кампании Запада.