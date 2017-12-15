Астрономы не нашли "следов" инопланетян на сигарообразном астероиде

Участники проекта Breakthrough Listen рассчитывали обнаружить на поверхности небесного тела источники инопланетных радиосигналов.

Учёные-астрономы из проекта Breakthrough Listen сообщили, что не смогли обнаружить никаких инопланетных радиосигналов на сигарообразном астероиде Оумуамуа. Как сообщает пресс-служба фонда, один из научных аппаратов исследовал астероид в диапазоне с 1,7 до 2,6 гигагерц, однако ни один сигнал не был замечен. Впрочем, учёные продолжили изучение небесного тела тремя другими аппаратами.

Как ранее сообщал Лайф, "пришелец" из другого звёздного скопления имеет продолговатую форму, напоминающую сигару. В длину космический объект может достигать 400 метров.

Объект C/2017 U1, получивший впоследствии название Оумуамуа, обнаружили 19 октября 2017 года с помощью телескопа Pan-STARRS. Он был выброшен за пределы родной звёздной системы гравитацией одной из звёзд. Как считают учёные, возраст объекта составляет миллиарды лет, 45 миллионов из них ушли на то, чтобы астероид долетел от предыдущей звёздной системы к Солнцу.