Ангарского маньяка будут судить в Иркутске по 60 новым эпизодам

По данным следствия, Попков совершил не менее 84 убийств на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 годы.

Михаил Попков, получивший прозвище Ангарский маньяк, в ближайшее время предстанет перед судом в Иркутске. В ходе расследования уголовного дела оперативникам удалось установить причастность Попкова к ещё 60 эпизодам посягательств на жизнь людей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

— За совершение 22 убийств и двух покушений на убийство женщин в январе 2015 года Иркутским областным судом Попков уже был приговорён к пожизненному лишению свободы. Вместе с тем работа по изобличению его преступной деятельности продолжалась, следователям СК России по Иркутской области совместно с сотрудниками специализированной оперативной группы ГУ МВД по региону удалось раскрыть ещё 60 эпизодов преступлений, — отметила представитель ведомства.

В ходе следствия правоохранительные органы провели гигантскую работу — изучено более 350 уголовных дел и материалов проверок, опрошено свыше тысячи свидетелей, произведена эксгумация 20 тел потерпевших, назначено и проведено более 200 судебных экспертиз, из них 60 сложных комиссионных. А в ходе осмотра мест преступлений были найдены новые останки жертв, орудия убийств и другие вещественные доказательства 15–20-летней давности. Таким образом, общий объём уголовного дела составил 322 тома.

Обстоятельства и количество совершённых Попковым преступлений вызывали у следователей сомнения в его психической полноценности. В результате чего преступник был отправлен на прохождение психолого-психиатрической экспертизы, которую проводили специалисты научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского.

— Согласно выводам экспертов, Попков хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. В период, относящийся к инкриминируемым деяниям, у Попкова не было какого-либо временного психического расстройства. На момент проведения экспертизы Попков также мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, — сообщила Светлана Петренко.

Напомним, Михаил Попков ещё в 2015 году был приговорён к пожизненному лишению свободы за убийство 22 женщин. А позже сознался ещё в 59 аналогичных преступлениях. В общей сложности серийный маньяк орудовал на территории Иркутской области почти 20 лет. В то же время мужчина до сих пор не раскаялся в своих преступлениях и считает, что его жертвы "сами виноваты". Потому собирается писать прошение президенту о помиловании и рассчитывает выйти на свободу через восемь лет.

О том, как совершал свои преступления ангарский маньяк, читайте в расследовании Лайфа.