Япония ввела новые санкции против КНДР

Новые санкции затронули 19 северокорейских организаций, которые могли поддерживать развитие ядерной программы КНДР.

Правительство Японии приняло решение о введении новых ограничительных мер в отношении Северной Кореи из-за её ядерной программы. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Согласно новым санкциям, активы 19 северокорейских компаний будут заморожены. В Токио считают, что организации могли поддерживать развитие ракетно-ядерной программы Пхеньяна и заниматься поставкой минералов и угля.

Ранее Совет Безопасности ООН, председателем которого в этом месяце является Япония, сообщил о проведении сегодня совещания, основной темой которого станет решение о расширении санкций против КНДР от лица международной организации.

Японские власти вместе со своими американскими коллегами остаются уверены, что лидерам других стран также нужно усилить давление на КНДР для разрешения ситуации на Корейском полуострове.