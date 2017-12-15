В Приморском крае разработали проект развития региона до 2025 года

Это сделано по поручению президента России, поставившего задачу достигнуть показателей социального развития выше среднероссийского уровня.

В Приморье подготовлен проект комплексного плана социально-экономического развития до 2025 года. Такие документы поручил подготовить президент РФ Владимир Путин, обозначивший основную задачу для региона — достичь более высоких показателей, чем в целом по России. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В плане экономического развития Приморья было определено восемь зон: Владивостокская агломерация, Уссурийско-Михайловский агропромышленный узел, Находкинский транспортный узел, Партизанская агломерация, агломерация Большой Камень, Хасанский транспортный узел, Арсеньевский транспортный узел и север Приморья. И у каждой из них имеется приоритетная специализация. В частности, во Владивостокской агломерации планируют развивать туристический кластер "Приморское кольцо", инфраструктуру острова Русский с международным научно-образовательным кластером.

Также предлагается проведение капитального и текущего ремонта школ и детских садов, учреждений здравоохранения и социальной защиты, приобретение оборудования для профессиональных образовательных и медицинских учреждений, строительство фельдшерско-акушерских пунктов. На это запланировано выделить более 12,6 миллиарда рублей, из них в следующем году — 5,8 миллиарда.

Отмечается, что на реализацию проекта будут направляться средства федерального бюджета, консолидированного бюджета края и внебюджетные поступления.