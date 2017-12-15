Жительницу Нью-Йорка обвинили в поддержке ИГИЛ биткоинами

При помощи мошеннических операций 27-летняя девушка "проспонсировала" террористической группировке 85 тысяч долларов.

Американский суд обвинил жительницу Нью-Йорка в оказании финансовой помощи ИГИЛ* при помощи криптовалюты. Помимо этого женщину обвиняют в мошенничестве, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что 27-летняя Зообия Шахназ с марта по июль этого года при помощи поддельных документов получала займы, на деньги которых покупала биткоины. Мошеннице удалось заработать 85 тысяч долларов, которые она отправляла на поддержку террористов.

Женщину задержали, когда в июле она попыталась попасть в Сирию. Несмотря на то что обвиняемая полностью отрицает свою вину, ей грозит 30 лет лишения свободы.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.