В трёх городах Сибири задержаны подозреваемые в разбое на три млн рублей

В Забайкальском крае молодой человек обратился в правоохранительные органы с заявлением о разбойном нападении. Как пояснил 18-летний житель Читы, шестеро мужчин обманом проникли в его квартиру и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили 3,2 миллиона рублей и сотовый телефон.

— В ходе слаженной целенаправленной работы оперативникам удалось установить личности подозреваемых, их задержали в Чите, Иркутске и Улан-Удэ при силовой поддержке бойцов Росгвардии, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В настоящее время все подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В случае признания вины задержанным может грозить до 15 лет лишения свободы.