В Хакасии 15 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления

Пятнадцати воспитанникам Бейского детского сада "Ивушка" потребовалась помощь медиков. По предварительным данным, дети отравились продуктами питания. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Хакасии.
Сейчас состояние находящихся дома детей не вызывает опасений, за ними присматривают медики. В Роспотребнадзоре сообщили, что в учреждении зарегистрировано 10 случаев заболеваний с признаками острой кишечной инфекции.
Как сообщили в правительстве Хакасии, по факту этого инцидента ведётся проверка. Детсад, по сообщению Роспотребнадзора, пока не будет принимать детей.
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