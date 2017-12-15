В Хакасии 15 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления

По данным медиков, в настоящее время состояние пострадавших не вызывает опасений.

Пятнадцати воспитанникам Бейского детского сада "Ивушка" потребовалась помощь медиков. По предварительным данным, дети отравились продуктами питания. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Хакасии.

Сейчас состояние находящихся дома детей не вызывает опасений, за ними присматривают медики. В Роспотребнадзоре сообщили, что в учреждении зарегистрировано 10 случаев заболеваний с признаками острой кишечной инфекции.

Как сообщили в правительстве Хакасии, по факту этого инцидента ведётся проверка. Детсад, по сообщению Роспотребнадзора, пока не будет принимать детей.