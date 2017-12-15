В Грузии врачи нашли в животе женщины пинцет, забытый 25 лет назад

По словам медиков, пинцет вообще могли бы никогда не извлечь, если бы пациентка не обратилась с жалобами по другому поводу.

Грузинские медики обнаружили в животе женщины пинцет, который был забыт их коллегами после операции четверть века назад. Как сообщают местные СМИ, женщина обратилась с совершенно другими жалобами.

Онкохирург тбилисской клиники Ираклий Тодуа отметил, что пинцет нашли во время компьютерной томографии, которую проводили перед операцией. Доктор отметил, что тогда пациентке проводили хирургическое вмешательство на желчном пузыре.

Сейчас женщина чувствует себя нормально. По словам медика, ничего удивительного в произошедшем нет. Он также не исключил, что пинцет вообще могли бы никогда не извлечь.