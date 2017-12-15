На Байконуре установлена ракета-носитель с пилотируемым кораблём "Союз МС-07"

Запуск корабля к МКС намечен на 10:21 мск 17 декабря с первой стартовой площадки.

Ракету-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-07" установили на стартовый стол на космодроме "Байконур". Как ожидается, 19 декабря на Международную космическую станцию будет доставлен новый экипаж.

— Согласно решению госкомиссии, ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-07" вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовый комплекс площадки №1, — отмечается в сообщении.

Корабль должен стартовать к МКС в 10:21 мск 17 декабря. Стыковка назначена на 19 декабря в 11:42 мск.

Отметим, что командиром корабля будет россиянин Антон Шкаплеров. Также на орбиту отправятся астронавт NASA Скотт Тингл и представитель Японского космического агентства JAXA Норисигэ Канаи. Новая экспедиция продлится 122 дня.