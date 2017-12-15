"Промсвязьбанк" призвал не верить сообщениям о введении временной администрации

Как сообщили сотрудники кредитного учреждения, клиенты могут заказать все услуги в стандартном режиме.

Сотрудники "Промсвязьбанка" призвали не верить сообщениям СМИ о введении временной администрации в кредитном учреждении. Как отметили в банке, он работает в штатном режиме.

Ранее СМИ сообщали, что в "Промсвязьбанке" якобы ввели временную администрацию. Как заявлялось, в отношении кредитного учреждения не исключена процедура санации.

Напомним, в СМИ появилась информация, что ЦБ потребовал от "Промсвязьбанка" увеличить резервы на 130 миллиардов рублей. Однако это сообщение также опровергли.