Минобороны РФ обвинило Пентагон в незнании реальной обстановки в Сирии

Представитель военного ведомства сказал, что, если возвращение в Россию авиации, военных медиков, сапёров и спецтехники не показывают американские телеканалы, это проблемы США.

Заявления официального представителя Пентагона Адриана Рэнкин-Гэллоуэя о том, что "значимого сокращения численности российских войск в САР американским военным ведомством зафиксировано не было", говорят о невладении США реальной обстановкой. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— Умоизлияния представителей Пентагона, касающиеся вывода/невывода российских войск из Сирии, выдают не только плохо скрываемые желания, чтобы нас там не было, но и невладение США реальной обстановкой на земле, — подчеркнул он.

Конашенков добавил, что, если прилёты из Сирии российской авиации, военных медиков, сапёров, а также возвращение военной техники в российские морские порты не показывают американские телеканалы, это проблемы Пентагона.

Напомним, о выводе российских войск из САР заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим 11 декабря, подчеркнув, что военные блестяще выполнили свою задачу. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что операция по спасению Сирии завершена.