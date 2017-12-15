Сергей Собянин потребовал найти источник вновь возникшей вони в Москве

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Сергей Собянин потребовал найти источник вновь возникшей вони в Москве

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Сергей Собянин. Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Мэр Москвы отметил, что, по данным Мосэкомониторинга, в районе Кожухово превышен уровень ПДК сероводорода.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил специалистам установить источник вони, которую почувствовали жители некоторых районов столицы 14 декабря.

Как отмечается, специалисты Мосэкомониторинга фиксировали трёхкратное превышение допустимой концентрации сероводорода. По предварительной информации, это было связано с плохими условиями рассеивания.

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