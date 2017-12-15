Сергей Собянин потребовал найти источник вновь возникшей вони в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил специалистам установить источник вони, которую почувствовали жители некоторых районов столицы 14 декабря.
В ряде районов Москвы вновь появился запах. По данным Мосэкомониторинга, в Кожухово превышен уровень ПДК. Выразил крайнюю озабоченность контролирующим органам и необходимость определить источник выбросов.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 декабря 2017 г.
Как отмечается, специалисты Мосэкомониторинга фиксировали трёхкратное превышение допустимой концентрации сероводорода. По предварительной информации, это было связано с плохими условиями рассеивания.
- Популярные
- По времени