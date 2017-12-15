ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "Солидарность"

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ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "Солидарность"

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Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Центральный банк России отозвал лицензию у столичного московского Банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность". Таким образом, с 15 декабря кредитное учреждение не может осуществлять банковские операции. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что банк "Солидарность" использовал рискованную бизнес-модель. Кроме того, ЦБ зафиксировал низкое качество значительной части активов банка. Регулятор пояснил, что бизнес финансовой организации был ориентирован на агрессивное привлечение денег населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

Добавим, что банк "Солидарность" занимал 185-е место в банковской системе страны.

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