Центробанк ввёл временную администрацию в "Бинбанке"

Отметим, что сейчас кредитное учреждение проходит процедуру финансового оздоровления.

Банк России с 15 декабря ввёл временную администрацию в "Бинбанке". Её функции возложили на "Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора".

— Банк России утвердил изменения в план участия ЦБ РФ в осуществлении мер по предупреждению банкротства публичного акционерного общества "Бинбанк", — отмечается в сообщении.

Как сообщили представители регулятора, полномочия временной администрации позволят провести корпоративные процедуры, которые необходимы для изменения размера уставного капитала "Бинбанка". Кроме того, они позволят сформировать органы управления Бинбанка.

Отметим, что кредитное учреждение проходит процедуру финансового оздоровления. О его санации Центробанк объявил 21 сентября. СМИ сообщали, что руководство "Бинбанка" передаст ЦБ активы более чем на 70 млрд рублей.