Центробанк ввёл временную администрацию в "Промсвязьбанке"

Как отмечается, кредитное учреждение продолжит работать в штатном режиме и обслуживать клиентов.

Представители Центробанка сообщили о введении временной администрации в "Промсвязьбанке". Ранее о данной мере сообщал ряд СМИ, однако представители кредитного учреждения опровергли эту информацию.

— В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора, — отмечается в сообщении.

Предоставление денег, как предполагается, повысит финансовую устойчивость "Промсвязьбанка" и будет способствовать дальнейшему его развитию.

— Функции временной администрации по управлению ПАО "Промсвязьбанк" возложены на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Банк продолжает работу в обычном режиме, — отмечается в сообщении.

В Центробанке подчеркнули, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Как сообщается, "Промсвязьбанк" занимает 9-е место по величине активов среди российских банков. Его активы составили 1,3 трлн рублей на 1 декабря. Учреждение также входит в перечень системно значимых кредитных организаций.