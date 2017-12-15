Трамп предложил продать изъятые в США дачи российских дипломатов

При этом, по данным СМИ, американский лидер после вступления в должность рассматривал возможность снятия некоторых санкций с РФ.

Президент Дональд Трамп выступил с инициативой продать изъятые в США две российские дипломатические дачи, а вырученные средства передать в американскую казну. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

При этом, по данным издания, американский лидер после вступления в должность 20 января просил своих помощников проработать вопрос о возможности отмены некоторых санкций против России и возврате дипсобственности.

Однако, как выяснила газета, сотрудникам ФБР удалось убедить Трампа в том, что Москва может использовать объекты в штатах Нью-Йорк и Мэриленд в целях шпионажа. После этого хозяин Белого дома изменил своё мнение. Позднее президент США проявил интерес к тому, что можно сделать с изъятыми дачами.

— Следует ли нам их продать и оставить деньги себе? — приводит издание слова американского лидера.

Напомним, за несколько недель до инаугурации Трампа Обама ввёл санкции в отношении ФСБ и Главного управления Генштаба ВС России. Одновременно было объявлено о высылке из страны 35 дипломатов РФ. Кроме того, был наложен арест на их дачи в Нью-Йорке и Мэриленде.

2 сентября американские власти сообщили о закрытии Генконсульства России в Сан-Франциско, а также торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Москве данное решение расценили как враждебный акт. Кроме того, в Кремле заявили, что действия США противоречат нормам международного права.