В давке у суда, где огласят приговор Улюкаеву, оператору разбили нос

Читайте также

В давке у суда, где огласят приговор Улюкаеву, оператору разбили нос

249
Как сообщается, возле здания Замоскворецкого суда столицы журналисты устроили давку.

Замоскворецкий суд Москвы сегодня, 15 декабря, огласит приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, который обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Как сообщает телеграмм-канал Life Shot, около здания суда образовалась давка, в которой оператору разбили нос. Ещё одному журналисту сломали камеру.

<p>Фото: Life Shot</p>

Как ранее сообщал Лайф, возле здания суда усилили меры безопасности. Отметим, что Улюкаев стал первым задержанным за коррупцию федеральным министром в современной истории России. Сторона обвинения требовала для него 10 лет строгого режима, сам бывший глава Минэкономразвития с этим не согласен.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!