В давке у суда, где огласят приговор Улюкаеву, оператору разбили нос

Как сообщается, возле здания Замоскворецкого суда столицы журналисты устроили давку.

Замоскворецкий суд Москвы сегодня, 15 декабря, огласит приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, который обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Как сообщает телеграмм-канал Life Shot, около здания суда образовалась давка, в которой оператору разбили нос. Ещё одному журналисту сломали камеру.

Как ранее сообщал Лайф, возле здания суда усилили меры безопасности. Отметим, что Улюкаев стал первым задержанным за коррупцию федеральным министром в современной истории России. Сторона обвинения требовала для него 10 лет строгого режима, сам бывший глава Минэкономразвития с этим не согласен.