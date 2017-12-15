Житель Псковской области пытался отправить пистолет Glock Почтой России

Читайте также

Житель Псковской области пытался отправить пистолет Glock Почтой России

377

Фото: пресс-служба "Почты России". 

Вместо этого посылка была перенаправлена в правоохранительные органы со всеми данными о получателе и отправителе.

Почта России в Псковской области перехватила подозрительную посылку, в которой житель попытался доставить в Оренбург австрийский пистолет марки Glock, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что оружие было обнаружено, когда посылки проходили досмотр через специальное оборудование. Обнаружив пистолет, почтальоны сразу уведомили правоохранительные органы и вместо Оренбурга доставили её в полицию вместе со всеми данными получателя и отправителя.

Как выяснилось, пистолет находился там в разобранном виде.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!