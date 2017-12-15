Рамзан Кадыров на встрече с Путиным рассказал о развитии Чечни в 2017 году

Как отметил глава республики, год завершается успешно, есть хорошие результаты в промышленности, сельском хозяйстве, привлечении инвестиций отечественных и зарубежных фирм и фондов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным, и рассказал о развитии республики в текущем году.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 14 2017 в 9:59 PST

— Для меня большим событием является встреча, состоявшаяся с президентом России Владимиром Путиным. Я доложил об общественно-политической, социально-экономической ситуации в Чеченской Республике, — написал Рамзан Кадыров на своей странице в "Инстаграме".

По его словам, наблюдаются хорошие результаты в промышленности, сельском хозяйстве, привлечении инвестиций отечественных и зарубежных фирм и фондов. Кроме того, хорошими темпами идут работы на строительстве всесезонного горнолыжного курорта Ведучи, Грозненской ТЭС.