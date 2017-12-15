Рамзан Кадыров на встрече с Путиным рассказал о развитии Чечни в 2017 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным, и рассказал о развитии республики в текущем году.
— Для меня большим событием является встреча, состоявшаяся с президентом России Владимиром Путиным. Я доложил об общественно-политической, социально-экономической ситуации в Чеченской Республике, — написал Рамзан Кадыров на своей странице в "Инстаграме".
По его словам, наблюдаются хорошие результаты в промышленности, сельском хозяйстве, привлечении инвестиций отечественных и зарубежных фирм и фондов. Кроме того, хорошими темпами идут работы на строительстве всесезонного горнолыжного курорта Ведучи, Грозненской ТЭС.
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