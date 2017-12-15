Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима

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Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима

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Алексей Улюкаев. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Экс-главе МЭР назначили восемь лет лишения свободы и штраф в размере 130 миллионов рублей.

— Назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — огласила своё решение судья.

Судья также постановила, что Улюкаев должен быть взять под стражу в зале. Добавим, что она учла, что у бывшего министра экономического развития есть дети и пожилые родители.

Ранее адвокат бывшего министра заявлял, что они в любом случае обжалуют вынесенный приговор.

Экс-глава МЭР стал первым министром, которого задержали за коррупцию. Прокурор просил для него лишение свободы сроком на десять лет и штраф в размере 500 миллионов рублей. Добавим, что перед оглашением приговора у здания суда образовалась давка, в ходе которой одному из операторов разбили нос.

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