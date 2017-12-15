Совфед назначил дату выборов президента России

Совет Федерации назначил дату выборов президента России на 18 марта 2018 года. Отметим, что сенаторы единогласно приняли это решение.

Добавим, что официальный старт избирательной кампании, в ходе которой кандидаты получают возможность зарегистрироваться и начать агитацию, будет дан после того, как будет опубликовано постановление сенаторов о дате выборов.

— Все материалы будут готовы и будут опубликованы официально 18 декабря, — подытожил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Напомним, ранее о своём решении участвовать в выборах президента РФ ранее объявил действующий лидер страны Владимир Путин.