Совфед назначил дату выборов президента России

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Совфед назначил дату выборов президента России

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Здание Совета Федерации в Москве. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Совет Федерации назначил дату выборов президента России на 18 марта 2018 года. Отметим, что сенаторы единогласно приняли это решение.

Добавим, что официальный старт избирательной кампании, в ходе которой кандидаты получают возможность зарегистрироваться и начать агитацию, будет дан после того, как будет опубликовано постановление сенаторов о дате выборов.

— Все материалы будут готовы и будут опубликованы официально 18 декабря, — подытожил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Напомним, ранее о своём решении участвовать в выборах президента РФ ранее объявил действующий лидер страны Владимир Путин.

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