В Татарстане женщина вернулась с работы и нашла мёртвыми мужа, сына и кота

Перед гибелью молодой человек позвонил ей на работу и пожаловался на плохое самочувствие домашнего питомца.

В Татарстане женщина, вернувшись с работы, обнаружила мёртвыми мужа, сына и кота. Об этом пишут "Чистопольские известия".

Трагедия произошла вечером 13 декабря в городе Чистополе в доме на улице Полющенкова, 2. По данным издания, перед гибелью молодой человек позвонил матери на работу и пожаловался на плохое самочувствие кота, после чего связь неожиданно оборвалась.

Заподозрив неладное, она решила перезвонить находившемуся дома супругу и уточнить у него, всё ли в порядке. 52-летний мужчина успел ответить "Алло", затем звонок прервался. Женщина отнесла произошедшее к перебоям со связью и не придала этому особого значения.

Однако, вернувшись домой, она обнаружила трагическую картину: её муж, 23-летний сын и кот лежали на полу и не подавали признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. По предварительной версии, они погибли от отравления угарным газом. Следователи изучают обстоятельства трагедии.