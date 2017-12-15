Анекдот от Путина стал поводом для офицерского флешмоба в соцсетях

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Анекдот от Путина стал поводом для офицерского флешмоба в соцсетях

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В социальных сетях ответили на анекдот, который президент РФ Владимир Путин рассказал на большой пресс-конференции накануне. В нём говорилось о мальчике, который поменял кортик отца на часы, а тот сказал, что когда придут грабители, сыну останется только называть им время.

Офицеры стали размещать на своих страницах фотографии кортиков с заверением, что оружие при них и есть кому постоять за страну. Началось всё с поста в микроблоге Нефритовый в "Твиттере".

— Президент может быть спокоен. Офицеры России поддерживают заботу Верховного главнокомандующего об обороноспособности Отечества, а наши кортики всегда при нас и никто их на часы не обменяет, — написал автор.

Таким образом он запустил фшелмоб и другие офицеры стали отвечать.

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