Анекдот от Путина стал поводом для офицерского флешмоба в соцсетях

В социальных сетях ответили на анекдот, который президент РФ Владимир Путин рассказал на большой пресс-конференции накануне. В нём говорилось о мальчике, который поменял кортик отца на часы, а тот сказал, что когда придут грабители, сыну останется только называть им время.
Прослушал путинский анекдот об офицерском кортике и часах.— ★Нефритовый (@zapvv) December 14, 2017
Президент может быть спокоен. Офицеры России поддерживают заботу Верховного главнокомандующего об обороноспособности Отечества, а наши кортики всегда при нас и никто их на часы не обменяет. pic.twitter.com/umjxZ9Qq4x
Офицеры стали размещать на своих страницах фотографии кортиков с заверением, что оружие при них и есть кому постоять за страну. Началось всё с поста в микроблоге Нефритовый в "Твиттере".
— Президент может быть спокоен. Офицеры России поддерживают заботу Верховного главнокомандующего об обороноспособности Отечества, а наши кортики всегда при нас и никто их на часы не обменяет, — написал автор.
Таким образом он запустил фшелмоб и другие офицеры стали отвечать.
У меня тоже приставочка имеется. pic.twitter.com/BT883NMDRW— Злой ракетчик (@ZloyRocketeer) December 14, 2017
Память о деде! Храню! pic.twitter.com/vA1rfM4kLp— Кирилл Фефелов (@fefelov_ka) December 15, 2017
часов нет кортик есть pic.twitter.com/IgIGNWDEFI— куля в лоб (@karukov1) December 14, 2017
Поддерживаю. pic.twitter.com/e6Spn6ag68— Игорь Витальевич (@IgorVitalievich) December 14, 2017
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