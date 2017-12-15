"Главное, чтобы жена не узнала". Улюкаеву в суде подарили белые розы

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"Главное, чтобы жена не узнала". Улюкаеву в суде подарили белые розы

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Алексей Улюкаев. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Кто именно вручил такой презент, не сообщается. Сам экс-глава МЭР отреагировал на него с иронией.

Букет из белых роз преподнесли экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву в Замоскворецком суде Москвы, где ему сегодня огласят приговор. На вопрос о том, что за "поклонница" преподнесла такой подарок, бывший глава МЭР отреагировал с иронией. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

— Главное, чтобы жена не узнала, — пошутил бывший министр.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Прокуратура потребовала для него десять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Защита настаивает на оправдании.

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