"Главное, чтобы жена не узнала". Улюкаеву в суде подарили белые розы

Букет из белых роз преподнесли экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву в Замоскворецком суде Москвы, где ему сегодня огласят приговор. На вопрос о том, что за "поклонница" преподнесла такой подарок, бывший глава МЭР отреагировал с иронией. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
— Главное, чтобы жена не узнала, — пошутил бывший министр.
Улюкаев обвиняется в получении взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Прокуратура потребовала для него десять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Защита настаивает на оправдании.
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