"Это норма". В VIP-камеры "Матросской Тишины" начали сажать обычных подсудимых

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"Это норма". В VIP-камеры "Матросской Тишины" начали сажать обычных подсудимых

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Фото: © РИА Новости/Андрей Стенин

Однако теперь там нет элементов роскоши, напоминающих номера в дорогих гостиницах.

В VIP-камеры следственного изолятора "Матросская Тишина", которые были недавно обнаружены, начали подселять обычных подсудимых. Об этом сообщила зампредседателя общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

— По нашей информации, в эти камеры руководство "Матросской Тишины" начало подселять обычных подсудимых, что, в принципе, является нормой, — приводит слова Меркачевой РИА "Новости".

Она также отметила, что безусловно радует оперативность Федеральный службы исполнения наказаний на реакцию правозащитников. Правозащитница рассказала, что из VIP-камер начали исчезать предметы роскоши: убраны ковры и прочие элементы, которых не должно быть в них.

Ранее правозащитники рассказали об элитных камерах, которые отличаются особым ремонтом. В комнатах, которые можно было сравнить с номерами в четырёхзвёздочных гостиницах, стояли большие телевизоры, заполненные деликатесами холодильники, дорогие унитазы. ФСИН проводила проверку по этому поводу.

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