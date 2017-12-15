В Челябинске оставленная без присмотра 8-месячная девочка утонула в ванне

Сотрудники управления Следственного комитета России по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении 20-летней девушки, которую подозревают в причинении смерти своему ребёнку по неосторожности.
— По версии следствия, в вечернее время 14 декабря текущего года в квартире одного из домов Калининского района города Челябинска женщина оставила восьмимесячную дочь в детской ванне, в которую набиралась вода. Без присмотра ребёнок утонул в воде, — отмечается в сообщении.
Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения матери малышки.
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