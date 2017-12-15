В ожидании приговора Улюкаев заявил, что будет добиваться наказания для Сечина

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В ожидании приговора Улюкаев заявил, что будет добиваться наказания для Сечина

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Алексей Улюкаев (Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов) и Игорь Сечин (Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский). Коллаж: © L!FE

Бывший министр экономического развития утверждает, что глава "Роснефти" причастен к ложному доносу.

Экс-глава МЭР Алексей Улюкаев надеется, что Замоскворецкий суд Москвы всё-таки оправдает его. Однако в ожидании приговора он заявил, что будет добиваться привлечения главы "Роснефти" Игоря Сечина к ответственности за ложный донос.

— Конечно, я надеюсь на оправдательный приговор. Буду добиваться справедливости, привлечения Сечина к ответственности за заведомо ложный донос, — добавил Улюкаев.

Алексей Улюкаев неоднократно заявлял о ложном доносе со стороны главы "Роснефти" Игоря Сечина. Он отмечал, что никогда не требовал от топ-менеджера взятку.

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