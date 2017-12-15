В Шахтах нашли тело младенца в мусорном контейнере

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В Шахтах нашли тело младенца в мусорном контейнере

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Фото: © Следственный Комитет Российской Федерации

В городе Шахты Ростовской области начата доследственная проверка по факту обнаружения в мусорном контейнере тела новорождённого ребёнка. Девочку выбросили на мусорку у многоквартирных жилых домов на улице Илюшина.

— Следователем проведён осмотр места происшествия, в ходе которого установлено, что ребёнок находится в целлофановом пакете, видимых признаков насильственной смерти не имеется, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Ростовской области.

Эксперты устанавливают причины смерти ребёнка. Начат поиск его матери.

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