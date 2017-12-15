Минобрнауки заверило, что двенадцатый класс в школах не появится

В ведомстве отмечают, что вопрос обсуждался ранее, но он не получил поддержки у родителей и преподавателей.

Министерство образования и науки не планирует вводить ещё один год обучения в школах России и продлевать каникулы на месяц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Данный вопрос ранее уже обсуждался и подобные предложения не нашли поддержки ни у родительского, ни у педагогического сообщества, — отметили в Минобрнауки.

Там уточнили, что нынешние сроки — четыре года на начальное образование, пять лет на основное общее и два года на среднее общее образование — позволяют равномерно распределить нагрузку и освоить программу в полном объёме. Кроме того, такая система соответствует государственным образовательным стандартам.

Кроме того, в случае введения 12-го класса сдвинется традиционный праздник — День знаний, 1 сентября, который и приурочен к началу учебного года.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил продлить программу обучения ещё на один год.

Отмечается, что фракция ЛДПР уже несколько лет настаивает на переносе начала учебного года с 1 сентября на 1 октября. По мнению парламентариев, это может пойти на пользу как самим школьникам, так и российской экономике.