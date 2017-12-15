По делу об убийстве российского посла в Турции арестован полицейский

Ранее продюсер государственного телеканала TRT Avaz Хайреддин Айдынбаш был задержан по обвинению в причастности к умышленному убийству Андрея Карлова.

Силы безопасности Турции арестовали экс-полицейского, которого подозревают в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова 19 декабря 2016 года, сообщает Sabah.

Как отмечается, Рамазана Юджеля вызвали на допрос, после которого прокуратура выдвинула против него обвинения. Было решено заключить его под стражу. Напомним, что в конце ноября арестовали экс-продюсера телеканала TRT Хайреддина Айдынбаша по делу об убийстве.

Андрея Карлова убили во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавшего Мевлюта Алтынташа ликвидировали. Карлову посмертно присвоили звание Героя России.