Памфилова назвала число претендентов на пост президента России

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Памфилова назвала число претендентов на пост президента России

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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Фото: © РИА Новости/ Евгений Биятов

Ранее о своём решении участвовать в них как самовыдвиженец объявил действующий лидер страны Владимир Путин.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах президента России в 2018 году заявило уже 23 человека. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на пленарном заседании Совета Федерации.

— Список открыт, но уже 23 человека изъявили желание участвовать в выборах, — сказала председатель ЦИК.

Напомним, Совет Федерации назначил дату выборов президента России на 18 марта 2018 года. Ранее о своём решении участвовать в них как самовыдвиженец объявил действующий лидер страны Владимир Путин.

Помимо него претендовать на президентский пост планируют журналистка и телеведущая Ксения Собчак, политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

Свои кандидатуры намерены выставить журналистка Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский, эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов и лидер и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

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