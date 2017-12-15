Улюкаев заявил, что избавился от раздвоения личности за год домашнего ареста

Бывший глава МЭР Алексей Улюкаев заявил, что во время домашнего ареста он выспался и нагулялся, а также избавился от раздвоения личности. Этот год стал для него одним из лучших, добавил подсудимый.
— Я высыпался, гулял. Избавился от раздвоения личности, — сказал Улюкаев перед оглашением приговора.
— Естественно, не в медицинском смысле, — тут же поправил он сам себя.
Сегодня Замоскворецкий суд Москвы должен вынести приговор Алексею Улюкаеву, которого обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов.
Подробнее о том, что происходит сейчас в Замоскворецком суде Москвы, читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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