Улюкаев заявил, что избавился от раздвоения личности за год домашнего ареста

Бывший глава МЭР Алексей Улюкаев заявил, что во время домашнего ареста он выспался и нагулялся, а также избавился от раздвоения личности. Этот год стал для него одним из лучших, добавил подсудимый.

— Я высыпался, гулял. Избавился от раздвоения личности, — сказал Улюкаев перед оглашением приговора.

— Естественно, не в медицинском смысле, — тут же поправил он сам себя.

Сегодня Замоскворецкий суд Москвы должен вынести приговор Алексею Улюкаеву, которого обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов.

Подробнее о том, что происходит сейчас в Замоскворецком суде Москвы, читайте в текстовой трансляции Лайфа.