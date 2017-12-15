Улюкаев решил быть в политике "кошкой, которая сама по себе"

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев рассказал о своих политических планах. По его словам, он не собирается вступать в оппозиционные ряды и будет стоять особняком.

— Буду как кошка, которая сама по себе, — отметил бывший чиновник перед оглашением приговора по его делу.

Напомним, Улюкаев обвиняется в требовании взятки с главы "Роснефти" Игоря Сечина в обмен на положительное решение Минэкономразвития по поводу сделки компании по приобретению "Башнефти". Улюкаев не считает себя виновным. По его словам, он думал, что в полученной от Сечина сумке были не деньги, а подарочное вино.