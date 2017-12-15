Глава ЦИК призналась, что ждёт от выборов приятных сюрпризов

Ранее сообщалось, что уже 23 человека заявили о своём намерении баллотироваться в президенты России.

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова считает, что выборы президента, назначенные на 18 марта 2018 года, будут конкурентными, интересными и с положительными сюрпризами. Такое заявление она сделала в Совфеде после принятия постановления о дате выборов.

— Надеюсь, что выборы, в отличие от некоторых пессимистических прогнозов, будут конкурентными, интересными, с сюрпризами, надеюсь, положительными, — сказала она.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации назначил дату выборов президента России на 18 марта 2018 года — день вступления Крыма в состав России. Сенаторы приняли решение единогласно.

Отмечалось, что о желании баллотироваться на предстоящих выборах президента России в 2018 году заявили уже 23 человека. Среди них — действующий президент России Владимир Путин, который накануне заявил, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец.