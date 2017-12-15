Пьяная автомобилистка пыталась сломать решётку СИЗО, а сломала ногу — видео

Отметим, что упорной девушке в итоге удалось выбраться из ненавистной камеры — в больницу.

В Великих Луках задержанная за езду в нетрезвом виде девушка сломала ногу, пытаясь выбраться из камеры. Видео опубликовано в паблике Mash.

На кадрах видно, как Анастасия пытается всеми способами выйти на свободу, чтобы добраться к любимому. Для этого девушка устраивает потасовку с задержавшими её правоохранителям. Однако те благополучно запирают её в камере.

Однако успокаиваться на этом дебоширка не собирается. Она даже пытается использовать для взлома двери часть батареи. Однако когда открутить её не удаётся, пьяная автомобилистка начинает выбивать дверь ногой.

После нескольких ударов Анастасия сломала ногу, и ей вызвали врачей. Отметим, что упорной девушке всё-таки удалось выбраться из ненавистного СИЗО. Только, к сожалению, в больницу.