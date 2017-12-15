Сотрудники ФСБ провели обыски в аэропорту Внуково из-за майнинга криптовалюты. Как сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники, правоохранители проверяли Московский центр агентства управления воздушным движением.
Отмечается, что одного из сотрудников заподозрили в незаконном использовании электроэнергии. Согласно предварительной информации, один из работников организовал прямо на рабочем месте ферму по майнингу биткоинов. Оперативники изъяли компьютерную технику МЦ АУВД и личный ноутбук сисадмина.
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