Ранее сообщалось, что около здания Замоскворецкого суда Москвы началась давка незадолго до объявления приговора.

Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева признали виновным по делу о взятке в размере $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Обвинение просило для экс-главы МЭР 10 лет в колонии строгого режима, тогда как сам Улюкаев говорил, что стал жертвой провокации.

— Являясь должностным лицом, подсудимый осуществлял координацию и контроль за управлением госимуществом, в том числе подготовку постановлений правительства по вопросам, входящим в компетенцию. Улюкаев получил взятку лично, — заявили в суде.

Улюкаев сказал журналистам, что не взял с собой на оглашение приговора большого количества вещей. В Замоскворецкий суд он пришёл лишь с маленьким портфельчиком.

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