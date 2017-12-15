На каникулах в московских кинотеатрах будут показывать мультфильмы бесплатно

В Москве с 25 декабря по 10 января подведомственная Департаменту культуры столицы сеть кинотеатров "Москино" будет показывать бесплатно мультфильмы, сказки, советские комедии и семейные фильмы. Об этом сообщается на портале властей Москвы.

— С 25 декабря по 10 января зрители смогут увидеть картины из цикла "Мороз и солнце: фильм чудесный!", куда вошли популярные детские сказки, советские комедии и киноленты для семейного просмотра. Вход на все сеансы свободный, — отметили там.

Акция будет проходить в кинотеатрах "Берёзка", "Вымпел", "Искра", "Полёт", "Салют", "Сатурн", "Спутник", "Молодёжный" и "Тула". Время показа — с 10:00 до 17:00.

Среди картин, которые покажут, будут "Новогодние приключения Маши и Вити", "Морозко", "Старик Хоттабыч" и другие.