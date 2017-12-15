На московском заводе Renault с конвейера сошёл 50-тысячный кроссовер Kaptur

Модель вошла в пятёрку самых продаваемых в России, добавил директор столичного завода Жан-Луи Терон.

Автоконцерн Renault сообщил о том, что московский завод компании выпустил юбилейный экземпляр Kaptur. Кроссовер стал 50-тысячной машиной, сошедшей со столичного конвейера, сообщает пресс-служба концерна.

— Это первая глобальная модель Renault, производство которой началось в России, и в её создании на всех этапах принимали участие российские специалисты, — заявил директор завода Renault в Москве Жан-Луи Терон.

Юбилейным стал полноприводный автомобиль белого цвета с чёрной крышей. Он оснащён 2,0-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач.

Мировое серийное производство Renault Kaptur стартовало в апреле 2016-го. Во второй половине прошлого года начались экспортные поставки кроссовера в страны ближнего зарубежья. По данным пресс-службы, за это время в страны СНГ был экспортирован 2931 автомобиль.