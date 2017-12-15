Audi сделала "спортивную версию" седана A8

Как отмечается, продажи пакета Sport Exterior для автомобиля могут официально стартовать на внутреннем рынке уже со следующего месяца.

Специалисты корпорации Audi собрали "спортивную версию A8", создав новый пакет с дополнительными опциями, куда войдут изменения интерьера и экстерьера. Как сообщает ряд СМИ, его внутренние продажи могут стартовать в начале 2018 года. По предварительным данным, стоимость пакета — около 2 тысяч евро.

Так, появился дополнительный цвет кузова — Daytona grey. "Расширенная вариация" также отличается от классической задним бампером с диффузором и расширенными порогами. Салон дополнили спортивными креслами с боковой регулировкой. Отмечается, что новшества доступны не для всех модификаций машин.