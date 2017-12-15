Audi сделала "спортивную версию" седана A8

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Audi сделала "спортивную версию" седана A8

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Фото: © REUTERS/Bobby Yip

Как отмечается, продажи пакета Sport Exterior для автомобиля могут официально стартовать на внутреннем рынке уже со следующего месяца.

Специалисты корпорации Audi собрали "спортивную версию A8", создав новый пакет с дополнительными опциями, куда войдут изменения интерьера и экстерьера. Как сообщает ряд СМИ, его внутренние продажи могут стартовать в начале 2018 года. По предварительным данным, стоимость пакета — около 2 тысяч евро.

Так, появился дополнительный цвет кузова — Daytona grey. "Расширенная вариация" также отличается от классической задним бампером с диффузором и расширенными порогами. Салон дополнили спортивными креслами с боковой регулировкой. Отмечается, что новшества доступны не для всех модификаций машин.

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