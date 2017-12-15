В Красноярске капсулу с прахом Хворостовского заложат в основание памятника

Уточняется, что место для установки монумента будет выбрано с учётом мнения семьи оперного певца.

Капсула с прахом легендарного баритона Дмитрия Хворостовского будет заложена в основание памятника певцу, который появится в Красноярске. Об этом сообщил журналистам глава администрации губернатора Красноярского края Александр Пономаренко.

— Предлагается — и это согласовано с семьёй, — что в основание памятника будет заложена капсула с частью праха Дмитрия Александровича Хворостовского. Мнение семьи является очень важным. Возможные варианты его установки сегодня обсуждались, — сказал он.

По словам чиновника, рассматриваются варианты размещения монумента на набережной Енисея, на Театральной площади напротив театра оперы и балета Красноярска. Пономаренко добавил, что сейчас обсуждается вопрос учреждения премии в области искусств имени оперного певца.

Напомним, что Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

Капсулу с прахом артиста захоронили на Новодевичьем кладбище столицы недалеко от могилы Фёдора Шаляпина. Согласно завещанию легендарного баритона, в Москве будет покоиться лишь часть его праха — другую капсулу захоронят в его родном городе.