Суд: Улюкаев использовал свой авторитет, чтобы потребовать взятку у Сечина

Судья в ходе оглашения приговора зачитала, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев использовал свой авторитет, чтобы потребовать взятку у главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Судья добавила, что всё происходило во время саммита глав государств стран БРИКС на Гоа. Она пояснила, что при этом Улюкаев своей вины не признаёт и считает себя жертвой провокации со стороны Сечина.

Ранее Замоскворецкий суд признал Улюкаева виновным по делу о взятке. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.