Суд: Улюкаев использовал свой авторитет, чтобы потребовать взятку у Сечина

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Суд: Улюкаев использовал свой авторитет, чтобы потребовать взятку у Сечина

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Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Судья в ходе оглашения приговора зачитала, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев использовал свой авторитет, чтобы потребовать взятку у главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Судья добавила, что всё происходило во время саммита глав государств стран БРИКС на Гоа. Она пояснила, что при этом Улюкаев своей вины не признаёт и считает себя жертвой провокации со стороны Сечина.

Ранее Замоскворецкий суд признал Улюкаева виновным по делу о взятке. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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