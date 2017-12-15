Лучшим корпоративным юристом года признан заместитель гендиректора "Аэрофлота"

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Лучшим корпоративным юристом года признан заместитель гендиректора "Аэрофлота"

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Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Владимир Александров, заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" по правовым и имущественным вопросам, признан "лучшим корпоративным юристом 2017 года" в номинации "Реформатор года". Такую премию ему присудило Объединение корпоративных юристов.

Десятая церемония вручения наград состоялась накануне. В ней участвовали представители юридического сообщества, государственных органов и партнёры юридических фирм.

Коллеги отметили заслуги Александрова "за активное участие в работе по реформированию законодательства, благоприятствующей предпринимательской деятельности".

— Экспертное жюри конкурса отметило активное участие Владимира Александрова как руководителя правового блока "Аэрофлота" в принятии важных законодательных инициатив. Изменения коснулись наиболее актуальных проблем гражданской авиации, — говорится в сообщении пресс-службы "Аэрофлота".

Кроме того, это изменения в Воздушный кодекс РФ о праве авиакомпаний вводить безбагажные тарифы, пакет законов о чёрных списках для авиадебоширов.

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