Регулярное авиасообщение между Каиром и Москвой восстановят в феврале

Министр транспорта России Максим Соколов полагает, что это может быть сделано в начале месяца.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром будет восстановлено в первой половине февраля.

— Мы сегодня можем достаточно уверенно говорить о том, что в первой половине февраля, если не будет никаких других изменений и событий, регулярное движение между Каиром и Москвой будет полностью восстановлено, — цитирует "Россия 24" Соколова.

Авиасообщение с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года, после крушения над Синаем российского пассажирского самолёта, который совершал перелёт из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате теракта погибло более 200 человек.