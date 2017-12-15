Погодная сенсация. На Москву надвигаются "тропические ливни"

Помимо огромного количества осадков в столице ожидается и температурный рекорд – более шести градусов тепла.

В грядущие выходные Москву ожидают "тропические ливни". Об этом заявили в центре погоды ФОБОС. По данным синоптиков, за два дня выпадет почти 45% месячной нормы осадков.

— Предстоящие выходные в столичном регионе ознаменуются погодной сенсацией. В субботу Москва окажется в сфере влияния балканского циклона, несущего с собой тропические ливни (13–18 мм — 1,5 ведра воды на 1 кв. м) и субтропическое тепло с превышением климатической нормы на 8–10 градусов, — приводит комментарий ФОБОСа агентство "Москва".

В связи с этим ожидается, что завтра в Москве будет побит рекорд тепла, установленный в 2006 году и составляющий +6,3 градуса. А вот в ночь на воскресенье похолодает.

— С приближением холодного фронта ливни вечером станут переходить в мокрый снег, и начнётся обратный суточный ход, плюс три-пять, вечером 0–2, — рассказали синоптики.